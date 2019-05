Fête des Mères : gagnez votre massage au Spa Thermal Aquensis à Bagnères-de-Bigorre

Dimanche 26 mai, c'est la fête des Mères ! Gagnez un moment de douceur et de relaxation à offrir aux mamans, au Spa thermal Aquensis à Bagnères-de-Bigorre.

France Bleu Béarn et le Spa Thermal Aquensis vous offre Un Instant Bulle à Bagnères-de-Bigorre. Le forfait Instant Bulle se compose de 2 soins personnalisés : un gommage du corps pour adoucir la peau et la préparer à un deuxième soin, un massage relaxant aux huiles essentielles. Vous aurez aussi un accès à l'espace détente durant. Vous pourrez profiter des bassins, hammam, saunas, jacuzzis et solarium. Aquensis vous fournit le linge, peignoir, sandales et drap de bain.

Comment jouer ?

Ecoutez France Bleu Béarn du lundi 20 mai au samedi 25 mai, tentez votre chance tous les matins dans Le Jeu de la Douche à 7h20 et dans Le Jackpot à 8h20 et 17h20. Appelez au 05 59 98 09 09, ou directement depuis l'Appli Mobile France Bleu sur Android et AppStore

Facebook officiel Aquensis à Bagnères-de-Bigorre

Instagram officiel Aquensis