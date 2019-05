Fête des Mères : gagnez votre massage détente à Calicéo Pau

A l'occasion de la Fête des Mères, ce dimanche 26 mai, France Bleu Béarn vous offre un vrai moment de relaxation et de douceur. Ecoutez votre radio et gagnez votre massage du monde à l'Espace Spa beauté-Massages Calicéo à Pau

Pour être sûr de faire plaisir à toutes les mamans, France Bleu Béarn et Calicéo à Pau vous offre un vrai moment de détente absolue : un massage du monde au choix, d'une durée de 45 minutes.

Parmi les massages du monde, découvrez le massage Mahana : un massage réconfortant par les mains, les avant-bras et des ballotins de sable chaud, un massage est doux, lent et rythmé.

Testez le massage Merveille Arctique, un massage tonique et dynamique d'inspiration scandinave associé à des bulles fraîches qui favorise la décontraction musculaire.

Besoin de pep's ? Essayez le massage Joyaux Atlantique, un massage énergisant, rythmées et enveloppants associé aux pierres de quartz pour recharger et redynamiser le corps.

Ou encore le massage orientale, un massage enveloppant, lent et profond qui procure une détente absolue. Un voyage gourmand aux senteurs de miel caramélisé.

À la fin de votre massage, un thé vous est servi au salon détente pour un éveil tout en douceur. Vous aurez aussi accès pendant une heure à l’Espace balnéothérapie avec accès aux aux bassins intérieurs et extérieurs en eau chaude à 33°C, avec jacuzzis, jets à forte pression, fontaines, cascades, lits, sièges et bains bouillonnants, saunas et hammams.

Comment jouer ?

Ecoutez France Bleu Béarn du lundi 20 mai au samedi 25 mai, et tentez votre chance au Jackpot à 8h20 et 17h20, en appelant au 05 59 98 09 09, ou directement depuis l'Appli Mobile France Bleu sur Android et AppStore

Facebook Officiel Calicéo à Pau