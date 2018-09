Situé à moins de 30 minutes au sud de Paris dans un écrin de verdure, le Château de Saint-Jean de Beauregard accueille pendant 3 jours près de 250 exposants.

Sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs productions, les meilleurs pépiniéristes producteurs sont là pour vous conseiller et vous faire découvrir un choix exceptionnel de végétaux : nouveautés, collections, valeurs sûres, plantes rares et méconnues.

Arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, rosiers et vivaces rares… une incroyable palette végétale permet de répondre à toutes les envies.

Les plantes insolites

Pendant cette édition, les plantes insolites seront à l’honneur. Inattendues, saugrenues, inhabituelles, elles fascineront par leurs formes, leurs couleurs ou leurs senteurs et permettront aux jardiniers amateurs et aguerris de semer un grain d’excentricité dans leur jardin !

Cette année encore la Fête des Plantes de Saint-Jean s’associe à la Fête de la Gastronomie, tout nouvellement renommée « Goût de France » afin de soutenir sur nos territoires une alimentation saine, locale et écoresponsable et de mettre en avant la qualité des produits et les savoir-faire de nos exposants.

Convivialité et partage, seront au rendez-vous autour de plusieurs animations.

La remise des Prix et Trophées récompensera le travail des pépiniéristes ainsi que celui des créateurs de l’art de vivre au jardin. Des conférences, des animations et plusieurs ateliers viendront distraire les enfants de tout âge.

Infos pratiques

Ouverture de 10h à 18h

Tarifs. Normal : 14 euros, réduit : 11 euros. Gratuit pour les moins de 12 ans