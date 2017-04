Fête des Plantes de Printemps 2017

Rendez-vous au chateau de St-Jean de Bauregard avec les meilleurs pépiniéristes producteurs européens vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 de 10h à 18h

La plus ancienne et la plus importante Fête des Plantes de Printemps marquera le renouveau de la Nature les 21, 22 et 23 avril prochain au Château de Saint-Jean de Beauregard. C’est dans ce lieu convivial et facile d’accès que vous seront présentées les plus belles plantes de collections, les raretés découvertes ainsi que les dernières nouveautés créées.

Près de 250 exposants choisis parmi les meilleurs pépiniéristes producteurs européens vous offriront la plus vaste palette de végétaux exposée en France, toutes catégories confondues : arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, rosiers et vivaces. Ces trois jours seront une occasion unique pour rencontrer directement l’élite des producteurs, qui vous prodigueront des conseils personnalisés et adaptés à votre jardin. Les experts de l’Art de Vivre au Jardin accompagneront ces plantes et proposeront leurs plus belles créations pour embellir votre espace de vie extérieur. Les Plantes Odorantes seront les vedettes de cette édition printanière et enivreront les visiteurs de leurs fragrances multiples, dans le cadre enchanteur du parc classé Monument Historique. Rendez-vous incontournables des amateurs de jardin, ces trois journées permettront de découvrir tous les trésors fabuleux et parfumés qu’offrent les meilleurs pépiniéristes français et européens.

Plusieurs temps forts viendront rythmer ces trois journées. La remise des Prix & Trophées, qui récompensera les pépiniéristes pour leur travaux de recherche, ainsi que de nombreuses conférences données par des professionnels spécialistes : Jean Mus, Philippe Collignon, Xavier Mathias, Philippe Bonduel, Laurent Bourgeois et Kali Vermès.

Petits et grands pourront parfaire leur journée autour de plusieurs ateliers et animations : découverte du paillage avec le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, Bourse d’échange de plantes proposé par Vivaces & Cie, la composition de son propre parfum avec les plantes parfumées de Marie Pier Lecard et un atelier de rempotage de petits plants ou de semis animé par les Jardiniers de France en Essonne.