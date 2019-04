Fête des Plantes de St Jean de Beauregard

Venez fêter 35 ans de partage et de passion horticole à Saint-Jean de Beauregard.

Situé à moins de 30 minutes au sud de Paris dans un écrin de verdure, le Domaine accueille pendant 3 jours près de 250 exposants.

Sélectionnés pour la qualité et la diversité de leurs productions, les meilleurs pépiniéristes producteurs sont là pour vous conseiller et vous faire découvrir un choix exceptionnel de végétaux : nouveautés, collections, valeurs sûres, plantes rares et méconnues.

Arbres, arbustes, bulbeuses, graminées, grimpantes, aquatiques, rosiers et vivaces ou encore mobilier de jardin, éléments de décoration, artisanat…le meilleur sera à portée de main !

Pour cette édition printanière, le parrain d’honneur n’est autre que Patrick Blanc, célèbre dans le monde entier à la fois comme formidable découvreur de plantes sur le terrain mais aussi comme l’inventeur du mur végétal.

La remise des Prix et Trophées récompensera le travail des pépiniéristes ainsi que celui des créateurs de l’art de vivre au jardin. Des conférences, des animations et plusieurs ateliers viendront distraire les enfants de tout âge.