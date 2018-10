Plus d’une centaine d’exposants de toute la France et deux platanes être labellisés "arbres remarquables".

Deux fois par an (en juin et octobre), la Fête des Plantes et du Jardin de Péré accueille plus de 100 exposants du monde des jardins, botanistes, pépiniéristes, horticulteurs, créateurs, venus de France, de Belgique ou d’Angleterre.

C’est LE lieu où tout passionné de jardin se doit de passer au moins une fois dans sa vie.

Saison oblige, les arbres fruitiers et les bulbes seront aussi les grandes vedettes de cette fête.

Stars de cette fête des plantes et du jardin, deux platanes tricentenaires vont recevoir l’insigne honneur d’être labellisés "arbres remarquables". La cérémonie de labellisation - précédée d'une conférence sur le sujet à 16h - se fera par Georges Feterman, président de l’Association nationale des arbres remarquables.

Rendez-vous

Samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018

Plaine-d’Argenson (Prissé-la-Charrière)

Domaine de Péré

De 10h à 18h

Entrée : 6€