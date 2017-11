Fête des produits de la mer et du terroir du 17 au 19 novembre à Cherbourg

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017, la 22e Fête des produits de la mer et du terroir s’installe au chaud, dans la Grande Halle de la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin. Plus de 50 exposants, des animations, des dégustations attendent gourmets et gourmands.

Pendant trois jours 55 stands investissent la Grande Halle de la Cité de la mer. Venez découvrir les producteurs présents, goûter, discuter et remplir votre panier de produits locaux mais aussi d’autres régions françaises. Des alcooliers vous feront goûter bières, vins et cidres.

Des producteurs du réseau "Bienvenue à la Ferme" et "Manche Terroirs" participent à cette fête de la gastronomie. Jambon artisanal, miel, produits dérivés du canard, fromages … seront à déguster.

Des associations dont "Les amis du Jacques Louise" vous expliqueront leurs actions.

Des animations sont prévues sur le stand de l’association "Manche Gastronomie du Terroir". Des maîtres cuisiniers du département proposeront :

des dégustation de leurs meilleures recettes

des ateliers cuisine le samedi de 10 à 11h et de 16 à 17h00.

des ateliers cuisine spécifiques enfants le dimanche de 15h30 à 17h00.

Un bar "Mer et Terroir en Cotentin" vous permettra de vous restaurer.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus dans la grande Halle de la Cité de la Mer du vendredi 17 au dimanche 19 novembre 2017.

Les horaires d'ouverture : Vendredi 14h – 19h / Samedi 10h- 19h / Dimanche 10h – 18h. ENTRÉE GRATUITE