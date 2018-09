Un rendez-vous éco-citoyen sur deux jours autour de l’homme et de son environnement.

Cette initiative de l’APIEEE (Association de protection, d’information et d’études de l’eau et de son environnement) et des producteurs bio des alentours de Chizé est l'occasion d'échanger autour de l’eau, de la faune et de la flore locale mais aussi sur les impacts que peut avoir une consommation responsable sur notre environnement.

Cette année une grande place est donnée aux femmes dans l’agriculture via un théâtre forum « cultiv’actrices » animé par Impulsions femmes.

Au programme

Samedi 8 septembre

9h à 18h Partage

Marché des producteurs locaux en agriculture biologique, artisans / commerçants locaux et associations

Montage de yourte

Atelier recyclage de palettes

Zone de gratuité

À partir de 10h

Balade "Le chemin de l'eau"

Visite naturaliste (selon conditions météo)

Atelier pêche à la mouche (par les pêches sportives de Saint-Maixent)

Exposition : femmes et développement durable

Mur de paroles sur la place des femmes dans l'espace public (avec Impulsion femmes)

Escapades en barques (enfants)

Coin enfants

11h30 et 18h

Atelier œnologie : dégustation de vins bio.

12h : Repas bio

Restauration auprès des producteurs locaux et petite restauration à la buvette.

14h à 18h : Animations

Projection de film : "À ma place"

Coins enfants - histoires cousues : "La légende du colibri" et "l'arbre de vie" par Piqûre d'Art.

15h Théâtre forum "Cultiv'Actrices" : être femme agricultrice en 2018

19h Repas bio en musique

Restauration bio préparé par le collectif des producteurs, éleveurs et l'APIEEE (Semoule et légumes du soleil, agneau ou cochon à la broche) - Sur réservation.

Foodtrucks

Scène ouverte

Dimanche 9 septembre

9h Marché de producteurs bio

À la ferme du vieux chêne, marché des producteurs locaux en agriculture biologique, artisans locaux et associations.

10h Visite de la ferme

Élevage conservatoire de chèvres poitevines - production de fromages.

Ferme en Écoconstruction et bioclimatique.

12h Pique-nique fermier bio

Faites vos emplettes et apportez vos couverts.

Barbecue à votre disposition.

14h à 15h Sieste champêtre

15h Conférence et découverte de la nature

Conférence gesticulée "Jusqu'où les ruraux se soumettront-ils aux urbanistes" avec Kévin Certenais.

Visite commentée de la Réserve Biologique Intégrale (RBI) en forêt de Chizé avec Daniel Barré de l’ONF.

Sur réservation, places limitées.

17h Visite de la ferme de Valérie Bost

Élevage de bovins de race limousine en agriculture biologique

Rendez-vous