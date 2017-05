La Fête du Livre de Hyères

France Bleu Provence est partenaire de la 3ème édition du salon du Livre à Hyères les 13 et 14 mai 2017 au forum du Casino.

Cette année encore France Bleu Provence vous fait vivre ce grand rendez-vous littéraire avec la présence de 140 auteurs , 70 maisons d’éditions représentées avec la participation de 3 librairies locales, de la médiathèque et d’associations Hyéroises.

Parmi les auteurs présents, nous pouvons citer: Jean-Christophe Rufin de l’Académie française, Boris Cyrulnik, Marcel Rufo, Sophie Dudemaine ... Au stand du polar vous allez pouvoir retrouver: Caryl Ferey l’un des maitres du thriller français, des grands espaces et de l’ailleurs ; Karine Giebel grande dame du roman noir et du thriller psychologique ; Marc Fernandez, Éric Bouhier pour Le Dictionnaire amoureux de San Antonio, Valentin Musso ...

Un rendez-vous littéraire et convivial

Le Forum du Casino vous propose sur deux jours un rendez-vous littéraire et convivial rythmé par des tables rondes, des rencontres dédicaces, des animations, des lectures, des expositions et des projections. Une large place sera donnée aux livres de jeunesse et de nombreux ateliers seront proposés aux enfants.

La Fête du Livre d'Hyères samedi 13 et dimanche 14 mai Forum du Casino.

