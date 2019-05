Fête du pain, vin et fromage à Époisses dimanche 05 mai 2019

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis la fête du pain, du vin et du fromage à Époisses dimanche 05 mai 2019 de 10h à 19h

Deuxième édition pour l'association Époisses en Fêtes le dimanche 5 mai à Époisses . Fête du pain du vin et du fromage ,venez nombreux nous accompagner. Nombreux producteurs locaux et artisanaux vous attendent ainsi que de nombreuses animations .

Vous pourrez également survoler Époisses et ses alentours en hélicoptère (sur réservation )

