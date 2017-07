Fête nationale du 14 juillet à Metz

France Bleu Lorraine, partenaire des festivités du 14 juillet à Metz.

La Ville de Metz vous propose une soirée exceptionnelle le vendredi 14 juillet 2017 au plan d'eau. Buvette et restauration sur place, entrée gratuite.

Le programme des festivités du 14 juillet à Metz

19h : ouverture des différents accès au plan d'eau (attention, le plan d'eau ne sera pas accessible de 17h à 19h)

19h30 : On vous passera des disques (DJ set). DJ incontournable des nuits lorraines, "On vous passera des disques" a le don de trouver le son juste. Aucun doute que pour la fête nationale, il saura faire danser le public !

20h30 : Top fanfare. Cette formation née il y a une dizaine d’années est une fanfare sans limite ! Du côté du répertoire, c'est plus de plus de 500 chansons dans tous les styles !

21h30 : José et Clémence de la Compagnie Créole. Mythique formation des années 80, les membres fondateurs de la Compagnie Créole seront de passage à Metz ! Un concert qui promet de faire la part belle aux chansons qui mettent de bonne humeur et aux tubes qui ont fait le succès du groupe !

22h30 : feu d'artifice

La compagnie Créole © Getty

Infos pratiques

Des mesures de sécurité renforcées seront mises en place. Le public devra se soumettre systématiquement à une fouille des sacs et à une palpation aux entrées du site. Il est interdit d’introduire sur le site du plan d'eau des objets qui par leurs destinations ou leurs caractéristiques présentent un risque pour la sécurité des personnes et des biens, notamment des pétards et/ou pièces d'artifice.

Stationnement et circulation. La promenade Hildegarde et le quai des régates seront interdits à la circulation et au stationnement du mercredi 12 juillet à 7h au samedi 15 juillet à 16h. La passerelle du plan d’eau sera fermée le vendredi 14 juillet à partir de 15h. Le stationnement et la circulation de tout véhicule seront interdits de 7h à minuit sur l'allée du Bras de la Moselle donnant accès au plan d'eau.

Le boulevard Poincaré sera fermé à la circulation des véhicules à compter de 17h. Les accès et sorties du parking République, par le boulevard Poincaré, ne seront plus possibles dès 17h. Toutefois, la sortie des véhicules sera possible uniquement par l'avenue Ney. La circulation des véhicules sera interdite allée Victor Hégly et rue de la Garde dès 17h. Les personnes à mobilité réduite pourront se stationner sur le parking Saint Symphorien, puis accéder à la plateforme réservée sur le site du plan d'eau.

Bon à savoir

Nous vous invitons à utiliser les 3 parkings-relais, nommés et fléchés P+R, qui vous permettent de stationner gratuitement votre véhicule avec un titre de transport du réseau de transport en commun Le Met' validé :

→ Station P+R Rochambeau

→ Station P+R Woippy

→ Station P+R Foire Expo

Pour un accès facilité au centre-ville, ce mode de stationnement est vivement recommandé ! Un Mettis toutes les 10 minutes.

À noter

Jeudi 13 juillet à 17h - Esplanade

17h : prise d'armes, revue des troupes, remise de décorations

18h15 : défilé des troupes à pied

Vendredi 14 juillet - 17h - Esplanade

Concert de l'Harmonie municipale de Metz (en cas d'intempéries, repli à l'Opéra-Théâtre de Metz)