10 h à l'école Albert 1er. Une vingtaine de membres de la peña Tipitapa se préparent à défiler dans les rues de la ville, direction la place de la mairie pour le réveil du roi Léon. Suivis par des centaines de festayres , les six géants commencent la parade en musique. Une cour composée d'un médecin, d'une gouvernante, d'un fou, d'un maréchal, d'un chocolatier et d'une favorite. Des personnages de quatre mètres de haut, faits d'aluminium et de tissus colorés. "On fait plaisir aux gens, on fait plaisir aux gosses, s'enthousiasme Alain Duzert, porteur de géant depuis trente ans, Le but, c'est d'animer Bayonne dès le matin, parce que les fêtes, ce n'est pas que les nuits dans les bars".

Lorsqu'en 1987, les géants défilent pour la première fois, les festivités se déroulent surtout la nuit. Alain et se portent volontaires pour redynamiser la journée : "C'est un devoir moral et une responsabilité, car ça contribue à drainer les foules dès le matin". Un devoir, qui se transmet de père en fils. Alexandre, 25 ans, aide son père depuis dix ans à porter les géants : "Souvent, j'entends dire que les fêtes de Bayonne, c'est un endroit sale où on prend une cuite, où on se bagarre, mais les gens ne connaissent pas nos traditions, notre culture. Ici, on donne du plaisir aux gens, les petits sont émerveillés et ça fait plaisir."

Parmi les enfants venus les applaudir, Célime, 9 ans, est venu avec sa grand mère. "Je trouve ça très rigolo, et j'ai vraiment hâte de réveiller Léon !" Au centre de la place de la liberté, les géants commencent leur danse au milieu d'une immense foule blanche et rouge. La mairie sonne les 12 coups de midi ... Debout Léon !