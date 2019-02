Fêtez la Saint Valentin au Domaine des Prés Verts dans la nouvelle Suite de Luxe au cœur de Châteauneuf

Pour participer, envoyez votre Selfie sur le thème de la scène de ménage. Soyez créatifs ; disputes, engueulades, vacheries, les scènes de ménage font parties de la vie quotidienne des couples. A vous de nous envoyer votre mise en scène.

D'une valeur de 700€, jouez et vous serez peut être sélectionné pour gagner une nuit pour deux personnes dans la nouvelle Suite de Luxe au Domaine des Prés Verts au cœur de Châteauneuf, l’un des plus beaux villages de France, avec :

Jacuzzi Privatif

Le service en chambre des petits-déjeuners

Une bouteille de Champagne

Un bouquet de fleurs et des pétales de roses sur le lit

"Une atmosphère naturelle et spacieuse..."

Vivez un weekend romantique avec Jacuzzi privatif en Bourgogne, dans une suite de luxe... Une véritable chambre d'hôtel avec spa privatif intérieur pour un séjour romantique en amoureux !

L'intérieur sent bon la nature : enduits à l'argile, chêne, peuplier, lin et laine en font un cocon hors du commun. Implantée au coeur de Châteauneuf, l'un des plus beaux villages de France, cette suite bénéficie d'un environnement exceptionnel à plus de 500 mètres d'altitude...

Découvrez Le Domaine des Prés Verts, le site officiel

Le Domaine des Prés Verts vient d’être classé 7ème parmi les 25 meilleurs hôtels pour amoureux de France par Tripadvisor !

A vous de déposer votre Selfie