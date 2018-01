Le 2 février, c'est la Chandeleur... Du 29 janvier au 2 février 2018, France Bleu Breizh Izel et Krampouz vous offrent chaque jour une crêpière électrique DIABOLO verte. Tentez votre chance en jouant au "Kouizz Breizh" à 11h00 !

Le Kouiz Brezih c'est du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00. Pour participer, c'est simple ! Répondez à la question de sélection posée par l'animateur à 10h45. Soyez le ou la plus rapide à répondre aux questions des animateurs pour gagner le cadeau du jour !

Le 2 février, c’est la Chandeleur, appelée aussi la Fête des Chandelles. Tous les ans, la tradition veut que l’on cuisine plein de délicieuses crêpes à déguster avec famille et copains. Pour cette occasion, jouez au "Kouizz Breizh" du 29 janvier au 2 février. En partenariat avec Krampouz, tentez de gagner une crêpière électrique Krampouz DIABOLO verte

Découvrez la gamme de crêpières Diabolo au design contemporain réalisé dans un esprit "Arts de la table". Avec l'ingénieux système d'étalement de la pâte breveté par Krampouz, réussissez en un tour de main de véritables grandes crêpes, fines et régulières.

Caractéristiques techniques :

Accessoires inclus :

Ingrédients pour 20 crêpes :

Préparation de la pâte :

Dans un saladier, mettre le sucre, le beurre fondu, le gros sel et les œufs. Battre l'ensemble et ajouter progressivement la farine de froment et un demi verre de lait jusqu'à obtenir une pâte homogène et sans grumeaux. Délayer ensuite avec le reste de lait. Laisser reposer la pâte environ 1 heure avant la cuisson