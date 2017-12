Une invitation pour une manifestation artistique hors norme, festive et populaire au CHANNEL à Calais.

Du mercredi 27 au dimanche 31 décembre FEUX D’HIVER 2017

Francis Peduzzi Directeur du Channel. Huit ans. Huit ans sans Feux d’hiver, manifestation définitivement remisée, pensions-nous, au rayon des souvenirs. Et puis non, finalement. Nous avons, avec les géants du Royal de luxe et de La Machine qui ont paradé à Calais à notre invitation, initié une véritable mythologie urbaine. Nous avons imaginé un lieu, le Channel, comme espace de tous les possibles. c’est en pensant à vous que nous avons préparé tous ces moments qui s’annoncent ici. Nous vous les destinons.