XXXVIesima Fiera di a castagna in Bucugnà

Objectif de la manifestation :

Promouvoir l’agriculture et la culture insulaires en proposant au public cette formidable vitrine, conçue sur une charte stricte de qualité des produits. La filière castanéicole de Corse s’est structurée à partir de cette manifestation dans les années 80. A l’époque, la châtaigne n’était plus utilisée dans la cuisine insulaire.

Grâce à la foire, elle a retrouvé ses lettres de noblesse et a connu un engouement nouveau de la part de la population de l’île. Cet engouement et le travail réalisé par les acteurs de la castanéiculture insulaires ont permis l’obtention d’une AOC farina castagnina corsa – farine de châtaigne corse en 2006.

Des produits de haute qualité :

Adhérente à la FFRAC, a fiera di a castagna exerce un contrôle strict des produits présentés. Ainsi, les visiteurs peuvent acheter des produits haut de gamme dont ils connaissent l’origine et le mode transformation. Ils peuvent également aller à la rencontre des hommes et des femmes qui fabriquent et transforment ces produits. En effet, l’un des buts de la manifestation n’est pas seulement de vendre et de promouvoir l’agriculture. Il s’agit aussi de présenter les personnes qui ont acquis un savoir-faire ancestral parfois et qui ont su le confronter à la modernité.

La châtaigne est bien entendu le produit phare de notre manifestation. Elle est proposée sous forme de farine (pour les recettes traditionnelles de Corse mais aussi pour les gâteaux et autres douceurs), sous forme de marrons glacés, sous forme de confiture ou de biscuits.

Cependant, en tant que vitrine des productions agroalimentaires de Corse, la foire propose aux visiteurs de découvrir de nombreuses autres saveurs de la Corse : - les huiles essentielles - la bière et le whisky corse - les biscuits traditionnels (canistrelli) - les fromages - l’huile d’olive - les vins - les miels - les productions agricoles issues du maraîchage, d’exploitations fruitières… Pour la plupart, ces produits possèdent un label de qualité sous la forme d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

L’artisanat d’art insulaire est également très bien représenté par la poterie, la coutellerie, l’ébénisterie, la joaillerie, la vannerie ou encore le tissage et la maroquinerie. Enfin, plusieurs stands proposent de découvrir la culture corse à travers sa littérature, sa musique…