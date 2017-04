Fiera di a Gravona

Chaque année, au printemps cette foire agricole a pour objet de promouvoir l’agriculture corse et de mettre en valeur l’élevage insulaire, les différents travaux qui y sont liés ainsi que les productions agricole et artisanale locales. Elle représente un temps fort de la région, avec au programme des animations, des concours et de nombreux exposants sur le thème de la ruralité et de la société agropastorale.

Plus de 80 producteurs et éleveurs insulaires qui proposent des produits authentiques de la région : fromages, charcuterie, huile d’olive moutarde, safran, miel, confiture, biscuits, etc… De l’Artisanat : Poterie, bijoux, travail du bois, couteaux, savons … et de multiples Ateliers autour de rencontres avec des professionnels (instruments de musique traditionnelle - chants corses et danses populaires en costumes corses - Stand de livres corses avec ateliers et jeux en langue corse).

Un grand parc animalier, présente l’élevage insulaire avec organisation de concours pour les filières « équine - caprine et ovine » un atelier animé pour les bovins et un espace animé par l‘Association Régionale de Gestion de la race porcine corse réservé au Porcu Nustrale. Avec toujours des animations programmées autour des animaux et des démonstrations en lien avec l’élevage - Ateliers de démonstration sur les savoirs faire locaux .

Ateliers découverte : Stand sur la pisciculture avec les truites d’Ucciani - Atelier de pêche en milieu naturel : Initiation pêche à la mouche pour l’adulte et l’enfant sur inscription - Démonstration de presse avec moulin portatif de l’Huile d’Olive Corse avec Vente en direct d’huile olive corse.«U mulinu di u Pratu» Coopérative oléicole de Balagne – Syndicat Oliu di Corsica et l’Atelier du Forgeron avec travail de forgeage et bien d’autres activités diverses…

Un espace réservé à la présentation du matériel et véhicules agricoles, à la motoculture aux quads et véhicules utilitaires 4x4. Avec exposition et démonstration sur le champ de foire : Présence du Camion Stihl- Démonstration d’élagage avec Cavica&Gamm Vert – Loca Plus- Ets Rossi- Ford et Moteur Evasion.

Présence du Groupement de Producteurs de fourrages corse (GRPF de Corse) - Association de producteurs de fourrages commercialisant leur production qui fédère les producteurs de fourrages corses et favorise leur développement technique et économique. Depuis 2015, désignée comme représentant de la filière fourrage.