Fiera di l'alivu

Chaque année, en juillet, sur les flancs lumineux du Montegrosso, cette manifestation permet des rencontres avec des professionnels et des techniciens œuvrant pour le développement rural, valorisant les acquis scientifiques et les nouvelles technologies économiques.

Des animations et des échanges pour la reconquête et la préservation des paysages oléicoles et exposer et débattre sur tout ce qui traite de l’olivier et pourquoi pas, donner envie aux jeunes comme aux anciens, de faire revivre ce patrimoine. Une grande qualité et diversité des produits proposés : potiers, ferronniers, vanneur, ébéniste, couteliers et des sculpteurs qui côtoient des fromagers, des pâtissiers, des apiculteurs, des charcutiers et des viticulteurs.

SABBATU U 15 DI LUGLIU

10hOuverture de la foire (stands ouverts jusqu’à 22 heures)

11h30 Inauguration officielle de la foire

Remise des prix du 9ème concours régional d’huile d’olive AOP

16h Réunion publique oléicole (Eglise St Augustin) organisée par le Foyer Rural de Montegrosso, le Syndicat AOP Oliu di Corsica :

18h Démonstration de taille de l’olivier par Jean Michel Neri

22h Concert de SUMENTA NOVA offert par le Foyer Rural de Montegrosso

DUMENICA U 16 DI LUGLIU