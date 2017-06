Fin de saison pour les rendez-vous de la cervelle à Rouen

Les rendez-vous de la cervelle sont conçus et imaginés par Fred Tousch et Fabienne Quéméneur.

_*Ecole, cadres et carcans lundi 26 juin 19h30 à l'orangerie du jardin des plantes de Rouen

*_avecFred Tousch (remplacé exceptionnellement par Pierre Bonnaud) et Sylvain Grandserre

Allégorie circassienne : Diane Vaicle

Sylvain Grandserre est maître d'école dans le Pays de Bray. Il a publié plusieurs ouvrages (dont un coédité par France Inter et un autre qui a reçu le Prix Louis Cros de l'Académie des sciences morales et politiques). Il est également rédacteur au Journal des Professionnels de l'enfance et depuis 2007.

Peu capable de limiter les déterminismes, notre système scolaire laisse le poids des origines sociales tracer profondément ses frontières. En réponse, l'éducation est le seul domaine où les propositions d'avenir sont autant tournées vers un passé fantasmé. Certes, pas d'éducation sans cadre. Mais éduquer c'est s'enraciner et s'élever, se lier et s'arracher, unir et libérer. Pour surmonter ces paradoxes apparents et injonctions contradictoires, s'invente depuis des décennies une réponse originale apportée par la pédagogie Freinet. En parler serait déjà l'essayer !

Téléchargez le programme 2017 les rendez-vous de la cervelle