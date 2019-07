Finale des Championnats de France Séniors de pêche à la carpe du 24 au 31 août 2019

Venez assister à cette grande finale nationale sportive de haut niveau des pêcheurs de toute la France ! Au rendez vous : convivialité, sportivité, passion.

Pour participer à ces Championnats

Il faut être :

majeur

obligatoirement licencié FFPS

titulaire d’une carte de pêche fédérale (délivrée par une AAPPMA)

détenir un certificat médical de moins de 6 mois, attestant de son aptitude à la pratique de la pêche sportive en compétition

Chaque équipe engagée est composée d’un binôme de 2 pêcheurs (un « capitaine » et un « coéquipier »).

Les binômes s’inscrivent dans la région de domiciliation du « Capitaine ».

Les Championnats se déroulent sur 4 manches pouvant aller de 48 à 96 heures de pêches

Manches qualificatives régionales

Elles se déroulent sur 2 manches distinctives :

Une manche lac Une manche rivière

En fonction des intempéries ou de la géographie de la région, ces 2 manches peuvent être programmées sur 2 plans d’eau ou 2 rivières, voir sur le même site. Dans tous les cas, un tirage au sort des postes sera effectué entre les 2 manches.

1ère manche qualificative PAYS DE LA LOIRE du 19 au 22 avril sur le site La Sarthe à Sablé

2ème manche qualificative PAYS DE LA LOIRE du 17 au 19 mai sur le site de la Paquerie à Thrée

Manches finales du 24 au 31 août

Après les manches qualificatives régionales, les binômes les mieux classés sont qualifiés (en fonction d’un quota fixé et annoncé à l’issue de la date d’inscription des championnats) pour participer aux 2 manches des phases finales.

Les binômes finalistes, pourront concourir pour le titre individuel (Classement individuel), et pourquoi pas, gagner le titre de Champion de France, mais également pêcher en équipe pour leur région (Classement par régions) Voir championnat régions.

Classement final après les manches qualificatives

Déroulé de la finale :

1ère manche sur la rivière la Mayenne

2ème manche à l'étang de Vioreau (44)

Et après ?

A l’issue de cette compétition, le Capitaine et le « staff » de l’équipe de France pourront demander à certains compétiteurs, qui en ont la possibilité et l'envie, de participer à une présélection qui leur permettra éventuellement, d’intégrer l’EQUIPE CARPE France, et de représenter notre nation pour les championnats du Monde, ou d’autres rencontres et compétitions internationales.

Plus d'infos

N'hésitez pas à suivre la FFPS Carpe CR Pays de La Loire