Finding Now - Danse

La danse a la capacité à nous ramener au moment présent. Elle est la plus fugace des formes artistiques, celle qui nous enseigne l’importance de l’ « ici et maintenant ». Elle nous renvoie à notre caractère éphémère tout en manifestant la vitalité de l’instant présent. C’est ce qui m’intéresse tout particulièrement dans la danse. Ma nouvelle pièce, qui s’intitule Finding Now, invite à réfléchir sur la façon dont la danse rend perceptible l’immédiateté.

Pour cette création, je souhaite partir d’histoires personnelles pour explorer cette notion de mouvement. Je souhaite échanger sur la façon dont la danse permet de traiter le passé et influencer son point de vue sur l’avenir.

En tant que chorégraphe, je suis en quête de collaborations enrichissantes avec des danseurs avides de participer activement au processus de création. Pour ce projet, je me suis entouré de cinq danseurs, cinq artistes charismatiques et passionnés, désireux de faire exister et partager leur singularité et leur technique spécifique (house, popping, break, contemporain…). Je souhaite mettre en valeur chaque style (force, fluidité, circularité du mouvement…), tout en créant une unité dans le groupe, et ainsi démontrer la vitalité de la danse.

Ce projet s’inscrit pleinement dans le prolongement de mon parcours et de ma réflexion autour de l’univers chorégraphique, développés depuis 1997. Influencé par le Breakdance, le Kenpo Karate, l’improvisation, la danse contemporaine et classique, j’ai étudié durant les 25 dernières années diverses formes de mouvement chorégraphique dans le but de créer un style de danse hétéroclite, créatif et novateur. Finding Now, représente l’opportunité de continuer d’explorer les questions majeures qui ont guidé mon travail ces dernières années : comment images et improvisations nourrissent le processus de création, de la même manière, comment un sujet complexe et multiple peut être traduit sous forme chorégraphique.

La question du temps, que l’on tord en l’allongeant ou au contraire en le raccourcissant, occupera une place centrale dans la recherche sur le mouvement et dans la chorégraphie en générale. Je souhaite que la réflexion sur le passé et l’idée de voyage dans l’avenir serve de point de départ à la création.

Andrew Skeels

Avec Mellina Boubetra, Hugo Ciona, Noémie Ettlin, Tom Guichard et Nicolas Grosclaude

Lumières Alain Paradis

Costumes Xavier Ronze

Sur des musiques baroques de Vivaldi, Bach, Purcell...