Flânerie à Borny ... les habitants font les spectacles ! Vous partirez à 14h ou 15h de la BAM pour une grande balade dans Borny. Vous assisterez à des spectacles dans différents sites du quartier : théâtre, performances, marionnettes, concerts, conte...

RETOUR SUR L'EDITION 2016

ET CETTE ANNÉE, AU PROGRAMME

TIFO - PERFORMANCE, MOSAÏQUE ANIMÉE

CLICHÉS - CONTE

ON EST EN DIRECT 2 - THÉÂTRE

PROMENONS-NOUS - PERFORMANCE, INSTALLATION SONORE

L’ÉVEIL DU GRAOULLY - MARIONNETTE GÉANTE

ÉCOUTE ÇA ! - PERFORMANCE, DANSE

SAYAMAH ! - CHANT CHORAL EN ONOMATOPÉES

Définition - Qu'est ce qu'une onomatopée? Il s'agit d'un mot créé qui rappelle une sonorité ou une perception acoustique faite par des personnes, des animaux ou des objets. Par exemple, glou-glou est l'onomatopée d'une personne qui boit quelque chose, cui-cui celle du chant d'un petit oiseau ou encore ding-dong celle d'une sonnette de porte. Il existe des onomatopées improvisées ou spontanées. De plus, elles sont différentes en fonction des langues et des pays. Par exemple, pour le chant du coq, en français on le « traduira » par Cocorico alors qu'en anglais on le « traduira » plus volontiers par Cock-a-doodle-doo.

E N VOYAGE - MARIONNETTES

CHANTEUSES DE MAYOTTE - CHANTS TRADITIONNELS

Aperçu des chants traditionnels de Mayotte

CONCERT À LA BAM - KADER FAHEM - BAR ET RESTAURATION DU MONDE

Flânerie à Borny 2017. Départ des balades à 14h et 15h à la BAM, 20 bd d’Alsace à Metz, Mettis Ligne A – Arrêt Hauts de Blémont