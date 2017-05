Flâneries Musicales de Reims 2017 - France Bleu Champagne-Ardenne partenaire

Festival du 22 juin au 12 juillet 2017 et Concert pique-nique le 22 juillet 2017

France Bleu Champagne-Ardenne présente La 28ème édition du festival des Flâneries Musicales de Reims du 22 juin au 12 juillet 2017 et le concert pique-nique, le 22 juillet 2017.

Flaneires Musicales de Reims 2016 © Radio France - C. Guignette Houdinet - FBCA

La 28ème édition des Flâneries Musicales ouvrira jeudi 22 juin et se conclura par le concert pique-nique, samedi 22 juillet au Parc de Champagne. Plus de 40 000 spectateurs attendus et près de 53 concerts sont mis en musique par Jean-Philippe Collard, directeur artistique du festival dans une quarantaine de lieux de la ville et des alentours. Depuis 2014. Les Flâneries Musicales de Reims proposent des spectacles destinés tout spécialement aux jeunes publics et leur famille. Les concerts "Petits Flâneurs" ont pour objectif de sensibiliser les plus jeunes à la musique classique.

Le traditionnel pique-nique des Flâneries Musicales de Reims, aura lieu ce samedi 22 juillet, au Parc de Champagne. Le concert se divise en deux parties, une première à partir de 19h, la seconde à partir de 21h.

1ère partie : Bagad de Lann-Bihoué

2e partie : Orchestre Colonne - Laurent Petitgirard direction - Chœur Nicolas de Grigny