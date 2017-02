Florent Mothe est l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire

Florent Mothe est l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire vendredi 24 février de 17h30 à 18h à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Danser sous la pluie"

Le nouvel album de Florent Mothe "Danser sous le pluie" est sorti le 2 décembre dernier. Découvrez un album de Pop Urbaine, mais aussi un album passionné, comme rarement ! Si les chansons de Florent Mothe résonnent de passion, c’est qu’elles lui ressemblent : dynamiques et profondes, souriantes et réfléchies. Florent Mothe est un artiste lumineux et généreux avec son public. Il vient également d’offrir 4 titres à Céline Dion pour son prochain album en français.

Florent Mothe est également sur la scène de la Halle Tony Garnier à Lyon pour le spectacle Danse avec les Stars" vendredi 24 et samedi 25 février.

Florent Mothe se raconte sur France Bleu Saint-Étienne Loire, nous parle de sa carrière, son nouvel album, ses envies ce vendredi 24 février de 17h30 à 18h. Florent Mothe nous fait le plaisir de venir avec sa guitare pour nous interpréter en live et en acoustique ses nouvelles chansons. Vivez également cette émission en vidéo sur la page Facebook France Bleu Saint-Étienne Loire

