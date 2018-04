Avec 15 millions de disques vendus et plus de vingt albums, Florent Pagny compte parmi les personnalités préférées des Français et incarne à lui seul un pan entier de la chanson française. Une soirée continue consacrée à l'artiste, vendredi 27 avril à 20h55 sur France 3.

Florent Pagny, la voix nue

A partir d’archives télévisuelles, d'une longue entrevue et de reprises acoustiques de grands morceaux de notre répertoire interprétés par Florent Pagny, le film retraversera une carrière, intimement liée à l’histoire de la chanson, la bande originale de sa vie dans laquelle il se raconte.

Une vingtaine de tubes et chansons plus confidentielles de Florent Pagny rythment ce portrait intimiste, à celles-ci répondent les reprises accompagnées au piano de grandes chansons du répertoire français.