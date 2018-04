"Florent Pagny, la voix nue", vendredi 27 avril sur France 3

Par Laurent Coviaux, France Bleu

Avec 15 millions de disques vendus et plus de vingt albums, Florent Pagny compte parmi les personnalités préférées des Français et incarne à lui seul un pan entier de la chanson française. Une soirée continue consacrée à l'artiste, vendredi 27 avril à 20h55 sur France 3.