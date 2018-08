En partenariat avec France Bleu Provence, Le Val vous présente sa 390e foire à la saucisse ! Avec au menu les 1er et 2 septembre : marché, repas dansant, feu d'artifice...

La tradition remonte à un octroi de Louis XIII, en 1628, qui autorisait les Valois à saigner les cochons. Deux jours de fêtes gargantuesques en hommage au cochon, de dégustations, de défilés de confréries et d'un banquet pantagruélique.

Consultez le programme

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Circuit des musées du village : Accès gratuit. RDV au Point Accueil du village de 10h à 12h et de 15h à 17h

9h : Ouverture du marché des saveurs

15h15 : Départ du défilé avec les Fifres de Signes et les Durs à Cuivre

19h30 : Repas dansant animé par l'ensemble Christian Gil. Tombola immédiate. Tarif du repas : 28€ par personne (sur réservation. Limité à 350 couverts).

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

8h30 : Accueil des Confréries

9h : Ouverture du marché des saveurs, ateliers et animations pour les petits et les grands

9h40 : Départ du défilé pour l'église avec les Fifres et Tambours de Signes, la Pena et les Lanceurs de drapeaux de Vintimiglia

10h : Messe solennelle

11h : Sortie de la messe, défilé des Confréries. Accompagnement musical et présence de la Cour du Roi Louis XIII

11h30 : Triomphe de Gargantua, Ban de Messire Cochon, intronisation des Personnalités et Confrères Amis

13h : Apéritif offert à la population par la Confrérie de Sant Antoni Dou Porquet

13h30 : Banquet rabelaisien, animation des tables et tombola immédiate. Tarif du repas : 28€ par personne (sur réservation. Limité à 750 couverts).

Défilé du couple royal et de sa cour au coeur du village

16h15 : Place de la Mairie : reconstitution historique suivie d?un grand lancer de saucissettes

22h : Feu d'artifice offert par la municipalité

Retrouvez le programme complet sur le site de l'office du tourisme du Val et sur le site officiel de la Foire à la Saucisse.