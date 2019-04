Foire au jambon de Bayonne : toutes les infos pratiques pour préparer votre venue

C'est le printemps au restaurant au Pays Basque du 1 au 7 avril 2019

Du lundi 1er au samedi 7 avril 2019, de nombreux restaurants du Pays Basque participent à l'opération : Le printemps au restaurant. Ils vous proposent de venir découvrir leurs menus à prix doux : 15 € et 20 € pour le déjeuner et 25 € et 35 € pour le dîner.