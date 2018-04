La foire aux disques de Cherbourg-en-Cotentin est le plus grand rendez-vous de disques vinyles de la Manche. Samedi 12 mai 2018, 40 exposants en provenance de toute la France attendent les chineurs.

Cherbourg, France

Fans de musique et amoureux des vinyles vous avez rendez-vous salle des fêtes, place centrale à Cherbourg pour dénicher l'objet rare dans les bacs de la Foire aux disques 2018.

Vous trouverez des disques vinyles 33 et 45 tours de Punk, Soul Funk, Jazz, Rock&Roll, Country, Métal, Blues, Disco...des CD et DVD de concerts, des pochettes, des instruments de musique et des collectors.

Ils seront présents sur la Foire aux disques 2018 de Cherbourg-en-Cotentin :

MISSISSIPPI KID - SUPERDISQUES - OCTOPUS MUSIC - HOLBRECHTS (Bruxelles) - COLLECTORS 44 - FAB - K'ROLL MUSIC - BARCELO - DISC HOUSE - BEAUDOIRE - ASPIC RECORDS - ACTUA MUSIC EVENT - MEUMEURECORD'S - LEBRET - STAR 78 - TRINITY - DELAGREE - JA 16 - DISQUES ANCIENS - LES AMIS DU VINYLE - COLIN PHIL - COSMIC CARAMEL - RUAULT -- MONSELLATO – OMODEI

Foire aux disques à Cherbourg le 12 mai 2018 de 9h00 à 19h00, salle des fêtes, place centrale de Cherbourg.

Entrée gratuite

Renseignements 02 33 43 61 03