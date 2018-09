Cette année la passion animera la Foire de Marseille et France Bleu Provence vous fait vivre cette 94e édition du 21 septembre au 1er octobre 2018

Vendredi 21 septembre les Tchatcheurs de 12h à 13h et France Bleu Provence c'est vous de 15h à 16h avec Nathalie Coursac

de 12h à 13h et de 15h à 16h avec Nathalie Coursac Samedi 22 septembre et Dimande 23 septembre La vie en bleu et C'est bien sud de 10h à 12h30 avec Eric Thomas

et de 10h à 12h30 avec Eric Thomas Du Lundi 24 septembre au Jeudi 27 septembre Les Tchatcheurs avec Thibaut Gaudry

avec Thibaut Gaudry Vendredi 28 septembre Les Tchatcheurs de 12h à 13 h et France Bleu Provence c'est vous de 15h à 16h avec Nathalie Coursac

de 15h à 16h avec Nathalie Coursac Samedi 29 septembre et Dimanche 30/09 La vie en bleu et C'est bien sud de 10h à 12h30 avec Théo Mikolajski

Pendant 10 jours France Bleu Provence va vous passionner de radio

Retrouvez Laurent Menel sur le stand France Bleu Provence de la Foire de Marseille tous les jours de 10 h à 19h.

Des ateliers radio vous serons proposez tout au long de la semaine (de 13h30 à 16h).

"Vivez votre radio passionnément" :

De 10h à 10h30 : Journal de la Foire

De 10h30 à 11h, de 11h30 à 12h et de 17h à 19h : Jeux Podium

Le Quizz des Animateurs : 2o personnalités et voix de la radio seront filmés pour faire participer le public à un quiz portant sur leurs spécialités Photos Passion : Une photo de star est diffusée, le public doit deviner sa passion secrète Le Jeux des lettres : Diffusion des plus belles citations inspirées par la passion mais certains mots manquent... Dance Party : la passion de la musique est plus forte que tout au point de reproduire la célèbre chorégraphie des tubes diffusés sur France Bleu Provence Prix de la Passion : Invitation lancée dans le public pour filmer sur le plateau des inconnus qui vont devoir nous faire partager leurs passions avec le plus de conviction...

De 13h30 à 14h30 : Lancement préparation Casting Radio (animateur, chroniqueur, journaliste)

(animateur, chroniqueur, journaliste) De 14h30 à 15h : Répétition publique sur Scène

De 15h à 16h : émission en direct avec la participation du casting durant la semaine et le weekend des animations tels que de la zumba vous sont proposées.

Samedi 22 septembre retrouvez sur le podim de France Bleu Provence à partir de 19h le groupe So What avec au programme : de la soul, du funk et surtout du groove !

Et bien sur préparez vous pour la deuxième nocturne de la Foire de Marseille, venez faire parler vos passions ! Nous commencerons la soirée avec des troupes déambulatoires qui illumineront la Foire de mille feux. Et pour finir la soirée passionnément, vous pourrez vous déhancher avec la "Boîte de Nuit éphémère".