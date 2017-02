Énorme succès l'an dernier avec plus de 30.000 visiteurs en 4 jours, la Foire de Nîmes revient les 24, 25, 26 et 27 février 2017 au Parc des Expositions avec plus de 350 exposants.

France Bleu Gard Lozère, partenaire de la Foire, se baladera dans les allées du parc expo samedi 25 et dimanche 26 février de 10h à midi, pour vous faire vivre en direct l’un des évènements Nîmois incontournables de ce début d’année. Outre les bonnes affaires à réaliser, les achats malins, les trouvailles, la Foire de Nîmes reste un rendez-vous unique de partage et d’échange.

Foire de Nîmes 2017

A travers ses 350 exposants , la foire de Nîmes propose une offre riche et variée dans de nombreux domaines tels que l’habitat, la gastronomie, les loisirs, le bien-être, les articles ménagers, l’automobile, les camping-cars et bien d’autres, et devient ainsi un formidable espace de découvertes, sans oublier l’espace camelots, qui a fait le succès de la Foire.

Et pour la première fois depuis sa création, un chapiteau de 1.000m² accueillera un espace gastronomie avec des restaurants à thème, aligot/Aubrac, créole, taverne autrichienne, de la vente à emporter (coquillages, gastronomie corse) et bien d’autres produits (champagne, vins, macarons, miel, charcuterie, fromage, pognes de Romans, fruits secs, vanille etc…)

Gastronomie à la Foire de Nîmes