Foire de Paris 2017, toutes les informations utiles

La Foire de Paris, le plus grand salon d’Europe pour la Maison, attend ses nombreux visiteurs, fidèles ou occasionnels à la recherche de la bonne idée. Voici les informations pratiques pour bien préparer votre visite

France Bleu radio partenaire de la Foire de Paris vous donne rendez-vous hall 2-2

Dans le Hall 2-2, le studio de France Bleu vous donne rendez-vous tous les jours pour des émissions consacrées à la cuisine à 10h et des rendez-vous avec de nombreux invités dès 17h parmi lesquels Philippe Candeloro, Julien Lepers, Tex, Didier Gustin, Francis Perrin, Norbert Tarayre

Les horaires

Du jeudi 27 avril au lundi 8 mai, de 10h à 19h (nocturne le vendredi 28 avril jusque 22h)

Accès à Foire de Paris

En métro

Ligne 12 : Station Porte de Versailles. Cette ligne dessert les gares Montparnasse et St Lazare ou ligne 8 : Station Balard.

Tramway

Lignes T2 et T3 - Arrêt Porte de Versailles

Bus

Lignes 39 et 80 - Arrêt Porte de Versailles

En voiture

Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : direction Paris, accès par le périphérique Ouest. Sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles

Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud. Sortie Porte de Versailles, Porte de la Plaine ou Porte de Sèvres

Vous pouvez acheter dès à présent vos billets en ligne pour préparer votre visite et gagner du temps lors de votre venue

