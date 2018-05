Cette année, la Foire de Printemps célèbre l’art des Jardins.

Expositions, décors, Espace « jardin et détente », paysagistes et pépiniéristes locaux, conseils et ateliers, le thème du jardin sera décliné sous toutes ses formes.

Rendez-vous aussi avec plus de 200 exposants des secteurs Maison, Déco, Artisanat, Gastronomie, Auto-vélos, Motoculture, Loisirs et Jardin.

Sans oublier la fête foraine.

France Bleu Poitou fait le show

De 9h à 19h, toutes les émissions de France Bleu Poitou seront réalisées en direct de la foire, Hall A.

Tous les soirs, un live avec des artistes locaux

Lundi 21 mai 2018 : Zoé Malouvet - chanson française, voix, guitare.

Mardi 22 mai 2018 : Duo Barbeau Vrignault, Chant Accordéon.

Mercredi 23 mai 2018 : The Aries -pop-folk acoustique (compos et reprises), guitare, voix.

Jeudi 24 mai 2018 : La Quinte - chanson française, chant, alto, flûte.

Vendredi 25 mai 2018 : Drocks – rock, voix, basse guitare

Informations pratiques

Foire de printemps de Poitiers

Parc des expositions de Poitiers – Extérieurs - Hall A – Hall B

Entrée et parking gratuits : 10H- 19H tous les jours

Fête Foraine : 14h - 23h00 en semaine et 14h- 01h00, si la météo le permet