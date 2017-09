Foire Saint-Luc de Gavray, les 13, 14 et 15 octobre

Les 13, 14 et 15 octobre 2017 entre Coutances et Villedieu-les-Poêles, au cœur de la vallée de la Sienne, la commune de Gavray vit au rythme de la Foire Saint-Luc, la plus importante foire agricole de la Manche après celle de Lessay.

Connue depuis Richard Coeur de Lion (XIIème siècle), la foire Saint-Luc de Gavray est une des plus anciennes foires de la Manche. Chaque année 100 000 visiteurs et 600 exposants se retrouvent sur une lande de 12 hectares à quelques pas de l'ancien château des Ducs de Normandie. La Foire Saint-Luc attire un public régional, national et international séduit par son côté traditionnel et rural. La foire aux chevaux et poulains de selle et de loisirs est la première du département, quelques 1500 équidés y sont présentés chaque année.

Au programme de la Foire Saint-Luc de Gavray 2017 :

Vendredi 13 octobre : Foire aux chevaux dès 6h00 et foire traditionnelle à partir de 8h30: Confection, objets divers, habitat, loisirs, véhicules, agricole, citrouilles, alimentaire ...

Samedi 14 octobre: Grand Vide-Grenier et foire traditionnelle. Chiens et Volailles.

Dimanche 15 octobre : Chiens et Volailles et foire traditionnelle.

Pendant les 3 jours les déballeurs et exposants proposent leurs articles, la fête foraine bat son plein et les nombreux rôtisseurs présents grillent agneau et saucisses à l'oignon pour le plus grand plaisir des visiteurs. De nombreuses animations sont proposées : démonstrations de chiens de berger, dégustations de madeleines…

Comme chaque année, la citrouille est la star de la Foire Saint-Luc de Gavray. Sous tente, des stands lui sont entièrement dédiés : concours de citrouilles décorées, distributions de recettes, sculptures sur fruits et légumes et concours de la plus grosse citrouille. Vous souhaitez participer ? Toutes les infos sont sur le site de la mairie de Gavray

Du 13 au 15 octobre, France Bleu Cotentin est à Gavray au cœur de la Foire Saint-Luc…venez nous rencontrer !