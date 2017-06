Bienvenue à Forest Arena ! Ce nouveau parc de loisirs à 10 minutes de Melun propose des activités en plein air adaptées pour tous.

Au programme, parcours aventure dans les arbres, Game of Bow (un jeu d’archerie en équipe), course d’orientation, chasse aux trésors ou encore ateliers découverte. Le parc se situe en forêt, dans le Bois des Saints-Pères, entre Quick et Zodio, derrière la zone commerciale Maisonément à Cesson.

Toutes les activités proposées ont été élaborées dans un souci constant de respecter la nature et de s’intégrer parfaitement dans le paysage. Forest Arena garantit également une immersion grisante au cœur de l’Empire Romain.

Petits et grands pourront ainsi découvrir le vrai sens de la vie de légionnaire et se dépasser en s’amusant. En effet le parc propose des parcours dans les arbres à partir de 6 ans mais aussi des ateliers découverts accessibles jusqu’à 12 ans sur le thème de la nature ou de la Rome Antique. Les plus jeunes pourront également s’adonner à la chasse aux trésors jusqu’à 10 ans. Si les nouvelles recrues désirent s’affronter, elles peuvent mesurer leur vitesse et leur précision l’arc à la main dès 10 ans dans l’arène aux décors historiques de Game of Bow. Les plus habiles pourront mettre leur sens de l’orientation à l’épreuve au cours de la course d’orientation où leur culture sera également testée.

Forest Arena invite tous les légionnaires en devenir à se ranger sous la bannière de la glorieuse Légion Romaine les mercredi après midi, jours fériés et week-ends, tous les jours pendant les vacances scolaires. Billetterie ouverte de 10h à 17h, d’avril à novembre.