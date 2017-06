Passez de l'autre coté de l'écran en vivant l'aventure Fort Boyard à France Miniature

Cet Été à France Miniature: En juillet et en août, un jeu de piste entre les mains, les enfants parcourent la France d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Jeux, quizz et charades pour découvrir la France tout en s'amusant.Partez à la découverte de notre patrimoine culturel unique et de vos monuments favoris.

Alors que l’émission Fort Boyard reprend le 24 Juin prochain, et que tous les enfants rêvent de se confronter à ses épreuves logiques et sportives, le parc France Miniature propose une immersion unique au sein de la reproduction du célèbre monument. À France Miniature vivez l’expérience Fort Boyard: Le Père Fouras vous accueille dans son antre de plus de 80m2... Découvrez ce lieu unique et pénétrez dans la salle du conseil, comme si vous y étiez ! En famille ou entre amis, relevez les énigmes, les défis, des bâtonnets, ou de l’awalé, sous l’oeil expert des Maîtres du Temps.