Forum des arts sonores

Ce festival des sons souligne l’avènement d’un art numérique, sans cesse renouvelé, propice aux installations sonores, aux performances audiovisuelles, aux débats et à la transmission.

Cinéma pour les oreilles Part II

Jeudi 24 janvier 18h au centre culturel Una Volta :

Ce dispositif réalisé par Zone Libre, est conçu comme un véritable orchestre de poche qui invite le public, via des casques d’écoute, à percevoir les sons en images au fil d’une narration qui donne la sensation d’être au cœur du paysage sonore.

Xenoglossie II

Vendredi 25 janvier 19h au centre culturel l'Alb'Oru :

Ce concert associe des projections filmiques et des improvisations musicales avec des dispositifs électroniques comme des synthétiseurs analogiques et des boites à effets. Une série de films composés de captations et d’archives conçue comme une partition filmique entre en résonance avec une trame sonore expérimentale projetant le public dans la perception d’un réel réinventé.

Création Sonore

Lundi 28 et mardi 29 janvier 10h - 16h au Studio AMZL :

Cette masterclasse permettra aux participants de maîtriser les différentes phases de réalisation d’un projet sonore ou instrumental, sur scène, en post production ou en home studio. Elle abordera la création sous l’angle particulier du rapport entre le son et l’image et les relations entre le sound design et des disciplines comme le cinéma, le théâtre, l’enregistrement, le mixage, le concert, les jeux vidéo, la publicité.

Développement des zones calmes dans la ville

Mardi 29 janvier de 14h à 16h - Table ronde dans les studios de Francebleu RCFM :

La prise en compte des espaces sonores nourrit la réflexion des architectes et des urbanistes, l’équilibre entre les bruits de l’activité humaine et les zones de calme devenant une nécessité dans le développement des villes.

Cette table ronde évoquera la valeur ajoutée d’un urbanisme durable et les différents leviers qui permettent de s’en approprier les enjeux.

Vidéo mapping live immersif

Mardi 29 janvier 19h au Grand studio AMZL :

Quels sont les souvenirs, les images, les idées, les sensations, que nous partageons, inconsciemment ou non, à l’échelle individuelle comme à l’échelle cosmique ? Quels sont les liens invisibles que nous entretenons avec notre environnement, la nature, la création, la vie ?

Reposant sur une création mapping vidéo, ce projet est le fruit de la collaboration entre le vidéaste Nicolas Ticot et le musicien Ian McDonnell aka Eomac. Ce dernier signe pour l’occasion une pièce de musique unique, ambiant, contemplative, cinématographique.

<B2B> Concert sous casque

Jeudi 31 janvier 19h au Grand studio AMZL :

Conçu comme un espace d’écoute libre et ouvert, B2B invite le public à traverser des paysages sonores à travers l’expérience d’une écoute immersive. Ce dialogue entre casques et hauts parleurs spatialise des territoires sonores beaux et invisibles, révélant à l’auditeur l’intimité d’un parcours intérieur, un voyage à la fois solitaire et collectif.