Forum des Métiers & des Formations 2017 à Cherbourg-en-Cotentin

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2017, la Cité de la Mer de Cherbourg ouvre ses portes sur la 29ème édition du Forum de Métiers et des Formations du Cotentin. Deux jours destinés à aider les jeunes dans leur choix professionnel et à définir au mieux leur "parcours d’avenir".

Au sein de la Grande Halle de la Cité de la Mer, 15 pôles attendent étudiants et parents pour discuter avec des professionnels de leurs métiers, découvrir des entreprises, des filières qui recrutent et s’informer sur différentes formations du CAP au BAC+5.

Le Forum des Métiers et des Formations 2017

Le Forum des Métiers et des Formations en pratique :

Mercredi 25 janvier 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

Jeudi 26 janvier 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Entrée libre et gratuite.

IMPORTANT : En raison de l’état d’urgence, par mesure de sécurité les visiteurs ne seront pas autorisés à entrer dans la Cité de la Mer avec des colis, bagages, sacs à dos, cartables et autres mallettes.

Le site du 29ème Forum des Métiers et des Formations du Cotentin.