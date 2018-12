Forum des Métiers et des Formations les 23 et 24 janvier à Cherbourg-en-Cotentin

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

La 31ème édition du Forum des Métiers et des Formations du Cotentin investit la Cité de la Mer de Cherbourg mercredi 23 et jeudi 24 janvier 2019. Quelle formation, quel établissement pour quel métier ? Ce Forum a pour but d’aider les jeunes dans leur orientation professionnelle.