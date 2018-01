Forum des Métiers et des Formations les 24 et 25 janvier à Cherbourg-en-Cotentin

Par Marie-Brigitte Leflot, France Bleu Cotentin

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier le Forum des Métiers et des Formations 2018 du Cotentin s’installe à la Cité de la Mer de Cherbourg. Quelle formation pour quel métier ? Ce Forum a pour but d’aider les jeunes dans leur choix professionnel.