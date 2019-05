Forum pour l'Emploi de la Ville de Metz avec France Bleu Lorraine

Rendez-vous le mardi 14 mai prochain à la Mairie de Metz et places d'Armes pour une nouvelle édition du Forum de l'Emploi. France Bleu Lorraine s'associe à cet événement qui nous promet des centaines d'offres à pourvoir dans de nombreux domaines d'activité.

Le Forum de l'Emploi de la Ville de Metz se déroulera mardi 14 mai prochain, de 9h à 13h, à l'Hôtel de Ville de Metz ainsi que place d'Armes pour sa 5ème édition.

Entreprises, partenaires de l'emploi et organismes de formation se mobilisent pour répondre à vos questions et pour vous rencontrer. Munissez vous de vos CV et venez postuler aux nombreux postes qui seront proposés.

Une occasion unique pour les entreprises qui recrutent de rencontrer plus de 3000 Messins à la recherche d’un emploi.

Après le succès de l'année précédente,cette année plus de 60 exposants seront présents le 14 mai de 9 h à 13 h.

Des domaines d'activités très variés seront représentés tels que l'audit et les conseils, le commerce, les assurances, l'immobilier, le transport, l'énergie, les services, la défense, l'industrie, l'environnement, la sécurité, la logistique, le bâtiment, les services à la personne, le nettoyage… avec des niveaux de qualification très larges.

Techniciens, développeurs, consultants, comptables, financiers, commerciaux, auxiliaires de vie, tourneurs, fraiseurs, agents d'entretien, préparateurs de commande, caristes, menuisiers, maçons, conducteurs de travaux…. Vous êtes les bienvenus !

Les partenaires de l'emploi, les organismes de formation et la création d'entreprises seront également mobilisés lors de cette manifestation.

France Bleu Lorraine en direct

Suivez nos points réguliers et en direct du Forum tout au long de cette matinée spéciale pour découvrir les différents exposants, les recrutements en cours ou encore les meilleurs conseils pour trouver un emploi.

