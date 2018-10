L’objectif du Forum Emploi 86 est de réunir, en un même lieu et sur une journée, des entreprises qui recrutent et des personnes en recherche d’emploi, en reconversion professionnelle ou souhaitant créer leur entreprise.

Organisé par le Département de la Vienne, Grand Poitiers et Grand Châtellerault, en partenariat avec Pôle emploi, ce Forum est bien plus que de simples mises en relation entre demandeurs d'emploi et futurs employeurs, c'est aussi un véritable accompagnement à la (re)conquête d'un emploi.

Penser à apporter plusieurs CV. Au pire, un espace numérique est à votre disposition pour retoucher et imprimer CV et lettres de motivation.

Le Forum Emploi 86 en détails

Réécouter le dossier de La Vie en Bleu consacré au Forum Du coaching pour aider les chercheurs d'emploi au RSA

Le Forum entreprendre : des clés pour créer son entreprise !

Les futurs entrepreneurs sont aussi les bienvenus

Cette année encore, le Forum Emploi 86 est associé au Forum Entreprendre dans la Vienne organisé par les Chambres Consulaires (Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture).

Les ateliers proposés :

9h30 : les incontournables de la création,

10h30 : le financement de la création et la reprise,

14h : le régime micro-entrepreneur,

15h : les aides à la création et à la reprise,

15h45 : marques et brevets, 10 questions à se poser avant de se lancer.

Rendez-vous

Jeudi 18 octobre 2018

Poitiers

Parc des Expositions

9h à 18h

Entrée et parking gratuits

Garde d’enfants gratuite

Espace restauration

Navette de car gratuite au départ de Châtellerault