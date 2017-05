France Bleu Alsace en direct du Conseil de l'Europe ce dimanche 14 mai

Ce dimanche de 10h à 12h30, France Bleu Alsace sera en direct et en public du Conseil de l'Europe. Venez nous retrouver pour vivre sur place les 2 grands événements du week-end : les portes ouvertes des Institutions Européennes et les Courses de Strasbourg - Europe !

Pour la première fois, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe organisent conjointement leur journée Portes ouvertes le dimanche 14 mai, de 10h à 18h, à Strasbourg. L’entrée des visiteurs se fera par le parvis du Parlement européen et la sortie par le Conseil de l'Europe, permettant ainsi de combiner la visite des deux institutions en passant par la passerelle au-dessus de l’Ill.

Au programme ?... Côté Parlement européen : À 9h30, la levée des couleurs européennes par l’Eurocorps annoncera le début de la Journée et sera accompagnée de l’hymne européen interprété par l’orchestre Big Band du Nord de l’Allemagne. Elle sera suivie de la cérémonie d’ouverture officielle par Rainer WIELAND, Vice-Président du Parlement européen, et Wojciech SAWICKI, Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et Roland RIES, Maire de Strasbourg, en présence des députés européens, du corps diplomatique et des autorités locales.

De 11h à 14h, un débat sera organisé dans l’hémicycle avec les citoyens, sous la présidence du Vice-Président Rainer WIELAND. Il permettra aux visiteurs de discuter et d’échanger directement avec les députés européens de différents groupes politiques.

Le long d'un parcours fléché d'une durée d'1h30 environ, les visiteurs pourront s’informer sur le fonctionnement du Parlement européen tout en profitant du programme artistique de la journée. Ils auront l’occasion de rencontrer des représentants des groupes politiques et des services du Parlement à leurs stands. De nombreuses associations ainsi que d’autres organismes à vocation européenne seront également présents afin de sensibiliser aux enjeux de l’Union européenne et au rôle du Parlement européen.

La journée sera ponctuée d'animations, de jeux sur l'Europe, de concours, de spectacles et de concerts. Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur place.

Côté Conseil de l’Europe : Les visiteurs auront l’occasion de (re)découvrir l’hémicycle du Conseil de l'Europe, ainsi que la salle du Comité des Ministres où siègent les 47 représentants des États membres de l’organisation de défense des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit, rarement ouverte au grand public.

Venez visiter les Institutions Européennes ce dimanche en famille ! © Radio France - D. Gutekunst

Le parcours sera ponctué d’animations diverses sur le thème de la lutte contre la violence envers les femmes, les droits des enfants et le sport. Un dépliant-guide sera remis à chaque visiteur, contenant un quizz pour participer à une tombola. Ce guide permettra aussi de tamponner 4 zones représentant 4 endroits symboliques du Palais de l’Europe.

Les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur le parvis du Palais de l'Europe.

En outre, la Ville et l'Eurométropole de Strasbourg ouvriront le Lieu d'Europe aux visiteurs, leur permettant de profiter d’un espace de détente et de musique (ateliers artistiques, danse et concerts).

Informations pratiques :

Comment venir ? Parkings payants « relais-tram » de la CTS : Rives de l’Aar, Robertsau Boecklin.

Tram E (arrêts : Parlement européen pour l'entrée / Droits de l'Homme pour la sortie)

Navettes fluviales : un service de navettes fluviales gratuites est offert entre le Palais Rohan et le Parlement européen (aller-retour).

De même, le circuit de la visite se faisant en sens unique (du Parlement européen jusqu'au Conseil de l'Europe), des navettes fluviales entre le Conseil et le Parlement européen permettront aux visiteurs de rejoindre le point de départ.

Les Courses de Strasbourg ayant lieu le même jour dans ce périmètre qui sera fermé à la circulation, il est fortement recommandé d'emprunter les transports en commun ou le vélo.

Les parcours des différentes épreuves vous permettront de découvrir Strasbourg ! Une manifestation sportive et intergénérationnelle avec 8 épreuves diverses ! A lire : les INFOS pratiques sur les courses.