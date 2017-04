France Bleu Alsace est en direct de l'ouverture de la ligne D du tram strasbourgeois

A l'occasion du week-end d'ouverture de la nouvelle ligne de tram entre Strasbourg et Kehl, Jonathan Wahl est en direct des premières rames qui traverseront le Rhin.

France Bleu Alsace vous donne rendez-vous samedi 29 avril 2017 de 10h à 12h30 pour vivre en direct l'ouverture de la nouvelle ligne de tramway qui relie la ville de Strasbourg à la ville de Kehl. Jonathan Wahl vous embarque à bord de la rame de la ligne D pour recueillir les premières réactions des voyageurs.

La France et l'Allemagne seront reliées par le tram à compter du 29 avril 2017. © Radio France - Aude Raso

Pour marquer le lancement de cette nouvelle ligne transfrontalière, la ligne D sera gratuite durant tout le week-end du 29 et 30 avril et sera également assurée toute la nuit du samedi au dimanche.

Les stations Citadelle et Starcoop seront exceptionnellement ouvertes durant ces deux jours. Elles ne seront plus desservies ensuite, durant le temps des travaux d’aménagement du quartier. La ligne retrouvera son activité normale (et ses tarifs) à partir du 2 mai, les transports en commun ne circulant pas le 1er mai. Une rame sur deux marquera son terminus du côté français, l’autre ira jusqu’à la gare de Kehl.

A l’occasion de ce week-end de mise en service, tout un programme d’animations vous est proposé le long de la ligne. Ateliers, spectacles, expositions, visites guidées et un feu d’artifice sera tiré au moment de l’illumination du pont, samedi à 21h30. Le tout est en accès libre.

A lire aussi :