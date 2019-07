France Bleu Alsace partenaire du "Winwin challenge" pour l’égalité femmes hommes en entreprise

Lancé le 8 mars 2019 par la Ville, l’Eurométropole de Strasbourg et l’association Wo’men Entrepreneurs, le Winwin Challenge est une initiative strasbourgeoise inédite soutenue par France Bleu Alsace.

Strasbourg prend les devants pour l’égalité femmes hommes en entreprise

Lancé en mars dernier, le Winwin Challenge a été imaginé par Wo’men Entrepreneurs. Ce challenge vise à valoriser et encourager la mise en place d'actions favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise.

Rendre visibles et lisibles les actions mises en places en faveur de l’égalité professionnelle. Contribuer à la sensibilisation de l’ensemble des acteurs et actrices du territoire dans une logique de développement des bonnes pratiques par le développement d’actions en faveur de cette cause au sein des entreprises.

Toutes les entreprises du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ayant déjà mené des actions particulières et innovantes ou souhaitant contribuer à l’amélioration de l’égalité femme-homme.

Toutes les entreprises (TPE, PME, start-up ou grand compte…) de l’Eurométropole sont invitées à participer à ce concours.

Dossier candidature à déposer avant le 30 septembre 2019 (date butoir prolongée)

France Bleu Alsace, partenaire du Winwin Challenge

A travers l'émission "Le rendez-vous des entrepreneurs", bon nombre de projets innovants ont été mis en avant tout au long de la saison, avec une attention particulière sur les questions d'égalité homme-femme en programmant notamment "la minute winwin" sur son antenne chaque lundi à 15h15 avec Najat Bensaci, présidente de Wo'men Entrepreneurs.

Cela s'inscrit parallèlement dans la démarche globale de Radio France et d'un engagement continu en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.

