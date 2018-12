France Bleu Alsace soutient le Bredele Challenge Carola

Vous aussi participez au challenge et cherchez vos bredeles fabriqués lors du Bredele Challenge Carola, une action gourmande et solidaire au profit du Secours Populaire. A retrouver sur les marchés de Noël de Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Mutzig.

Strasbourg, France

À l’occasion des fêtes de Noël, Carola et la fédération des Chefs d’Alsace organisent le Bredele Challenge : un événement alsacien, gourmand et solidaire, au profit du Secours Populaire Français.

Rendez-vous sur les marchés de noël de Strasbourg, Colmar, Mulhouse et Mutzig

Les gâteaux de Noël confectionnés tout le mois de novembre par les Chefs d’Alsace et les jeunes apprentis sont offerts au Secours Populaire Français pour être vendus lors des marchés de Noël. Une partie sera également offerte aux bénéficiaires du Secours Populaire Français. Retrouvez les bredeles sur les stands du Secours Populaire au :

marché de Noël de Strasbourg jusqu'au 7 décembre, Place Kléber au pied du sapin,

marché de Noël de Mulhouse le 11 décembre, au chalet des associations place de la réunion,

marché de Noël de Colmar les 15 et 16 décembre, Place de l’école,

marché de Noël de Mutzig les 15 et 16 décembre.

En 2017, 300kg de Bredele confectionnés par 50 chefs et 80 bénévoles ont permis de collecter plus de 4 000€ au profit du Secours Populaire Français. Une somme qui a aidé l’association à financer ses actions quotidiennes de solidarité (aide alimentaire et vestimentaire, accès aux vacances, à la culture et aux loisirs, etc.). Pour rappel, le Secours Populaire Français et ses 300 bénévoles alsaciens accueillent chaque année en Alsace près de 11 000 personnes en difficulté.

Une action gourmande et solidaire !

C’est Carola, « la reine des sources d’Alsace », ancrée sur son territoire depuis 130 ans, qui a initié cet événement. C’est elle, qui avec déjà plus de 200 initiatives locales soutenues chaque année, a souhaité en faire davantage pour son territoire, en imaginant le Bredele challenge Carola. Un événement à son image, convivial, gourmand et solidaire dont le principe est assez simple : mobiliser un maximum de volontaires pour pâtisser des bredele... au profit du Secours Populaire Français.

Une chaîne de solidarité : 80 jeunes apprentis mobilisés !

Carola a lancé l’appel aux CFA en juin dernier et ce sont près de 80 jeunes apprentis alsaciens qui ont accepté de participer au challenge ! Le CFA de l'Hôtellerie-Restauration de Colmar, le Lycée Alexandre Dumas d'Illkirch, le Lycée Storck de Guebwiller et le Lycée Charles Pointet de Thann seront donc de la partie pour cette 3ème édition du Bredele Challenge.