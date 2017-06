France Bleu Alsace vous offre vos places pour le concert de Céline Dion à Paris

Céline Dion est de retour en France. La star internationale se produit sur la scène de l'AccorHotels Arena de Paris les 4,5,8 et 9 juillet prochains. France Bleu Alsace vous offre vos places, le transport et la nuit d'hôtel pour le concert du 9 juillet.

Vos places pour le concert de Céline Dion

Du 26 au 30 juin 2017, écoutez France Bleu Alsace et appelez le 03 88 25 15 15, dites nous pourquoi vous aimez Céline Dion et participez au tirage final le vendredi 30 juin à 8h40. Gagnez 2 places pour le concert du 9 juillet à Paris. Le transport depuis la gare de domicile et la nuit d'hôtel sont compris.

Céline Dion chante pour le public Français

Le nouvel album de Céline Dion est sorti le 24 mai 2016. La star entame sa tournée en France le 29 juin prochain. 4 dates en juillet à l'AccorHotels Arena de Paris sont programmées.

A lire aussi : VIDÉO - Céline Dion entame sa tournée européenne. Découvrez les premières images

Entrez dans les coulisses de la tournée #CélineDionLive2017 / You don’t have to drive all night, just sit back and enjoy this sneak peek! TC pic.twitter.com/30MPSqiW2c — Celine Dion (@celinedion) June 5, 2017