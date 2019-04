France Bleu Armorique vous offre vos places pour la finale de la Coupe de France de foot

Vous aussi venez vibrer avec les supporters du Stade Rennais ! Le samedi 27 avril, le Stade Rennais affrontera le Paris-Saint-Germain en finale de la Coupe de France de football. Des milliers de Bretons vont faire le déplacement pour aller applaudir et encourager les rouge et noir face aux Parisiens. France Bleu Armorique vous propose de participer à cette grande fête en vous offrant vos places au Stade de France.

Jouez entre le mardi 16 et le vendredi 26 avril

Pour les remporter, il vous suffit d'écouter votre radio entre 7h et 8h du matin et de jouer avec nous au "Distribil". Chic le générique, la voix mystère, le tut tut coin coin ; quelle épreuve vous permettra de repartir avec vos deux places ? Venez tenter votre chance entre le mardi 16 avril et le vendredi 26 avril et repartez avec vos deux places offertes par France Bleu Armorique, la Ligue de football de Bretagne, la Région Bretagne et Orange.