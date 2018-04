Du 28 avril au 2 mai, Sens accueille sa Grande Foire annuelle. France Bleu Auxerre couvrira cet événement avec 5 jours de direct.

Profitez de cet événement incontournable pour faire vos emplettes, déguster de fabuleux produits de la région et vous promener en famille !

Mais commencez par jouer

France Bleu Auxerre en direct de Sens

Pendant 5 jours, France Bleu Auxerre investit le senonais et réalise son antenne depuis les lieux incontournables de la ville de Sens ; le marché couvert, l’hôtel de Paris et de la poste et le marché des Champs Plaisants.

France Bleu Auxerre à Sens, c'est 38 heures de direct, nous parlerons de la vie économique, du patrimoine historique et contemporain, du marché couvert... et bien sur de la foire de Sens.

Du 28 avril au 2 mai, retrouvez en live cet événement sur la page Facebook de France Bleu Auxerre

Crédit photos

Fête foraine / Service communication ville de Sens. Foire de Sens / Service communication ville de Sens et Pierre Pichon. Vues arienne fête foraine / Service communication ville de Sens

