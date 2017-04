France Bleu Azur aime la tradition niçoise et fête les mai en 2017 !

Qui sera la Reine des mai 2017 ?

Comme depuis 3 ans, l'ambassadrice de la culture niçoise sera couronnée à l'ombre des oliviers. A l’occasion de la fête des mai, les jardins des Arènes de Cimiez accueilleront ce lundi 1er mail Lucie, Jhanelle, Juliette, Axelle et Noémie, les 5 candidates en lice pour l’élection de la Reine des mai.

Les cinq prétendantes - Frédéric de Favernay

Dès 15h, chacune aura 10 minutes sur scène pour vous proposer un mini spectacle en rapport avec la culture niçoise. Chant, danse, théâtre, il y en aura pour tous les goûts. L' objectif de l'élection est de fournir un espace d’expression à la jeunesse, de lui donner la parole à propos de son identité et de sa culture. Cet événement permet aux niçoises et niçois d’actualiser leur regard sur les rapports entre jeunesse et traditions.

Cinq membres du jury choisiront, parmi elles, leur coup de cœur, celle qui aura su le mieux partager son affection pour Nissa la bella. Elle représentera, une année durant, la culture niçoise à travers de nombreux événements. France Bleu Azur la suivra durant son règne.

Venez découvrir une facette de la culture niçoise jeune et dynamique, sincère et passionnée avec l'association Nissart per tougiou !